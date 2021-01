Cagliari-Milan, programma e telecronisti Sky Sport Serie A 2020/2021 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il programma e i telecronisti su Sky Sport di Cagliari-Milan, monday night della diciottesima giornata di Serie A 2020/2021. Alla Sardegna Arena si chiude un turno di campionato in cui i rossoneri vogliono confermarsi in testa alla classifica. Con una vittoria, peraltro, la squadra di Pioli si garantirebbe il diritto di essere campione d’Inverno. Occhio però ai sardi in crisi nera e desiderosi di tornare a far punti mettendo fine a un periodo nero. Calcio d’inizio alle ore 20.45 di lunedì 18 gennaio. Cagliari-Milan sarà visibile su Sky Sport Serie A con la telecronaca di Federico Zancan e Daniele Adani. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ile isu Skydi, monday night della diciottesima giornata di. Alla Sardegna Arena si chiude un turno di campionato in cui i rossoneri vogliono confermarsi in testa alla classifica. Con una vittoria, peraltro, la squadra di Pioli si garantirebbe il diritto di essere campione d’Inverno. Occhio però ai sardi in crisi nera e desiderosi di tornare a far punti mettendo fine a un periodo nero. Calcio d’inizio alle ore 20.45 di lunedì 18 gennaio.sarà visibile su SkyA con la telecronaca di Federico Zancan e Daniele Adani.Face.

