Cagliari-Milan | Maldini | “Mandzukic? Non possiamo avere solo bravi ragazzi”

A pochi minuti dal calcio d'inizio di Cagliari-Milan, il dirigente rossonero Paolo Maldini ha commentato le ultime operazioni di mercato dei rossoneri, in particolare l'arrivo di Mario Mandzukic che completa il reparto d'attacco: "Innanzitutto credo che sia la conferma di una strategia. Siamo una squadra molto giovane con dei rinforzi già pronti. Questa strategia ci ha portato risultati l'anno scorso e ora continuiamo. Conosciamo bene il carattere di Mandzukic, abbiamo parlato con lui. Non ci consultiamo coi nostri giocatori, come Ibra, per prenderne altri. L'allenatore deve dare l'ok su questo tipo di acquisti, non servono solo bravi ragazzi, non che Mario non lo sia, ma serve determinazione. Il gruppo trascina chi è leggermente diverso, ma non sto ..."

