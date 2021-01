Cagliari-Milan, LIVE Serie A 18/01/2021: segui la diretta (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tutto pronto per Cagliari-Milan.Stasera, nel palcoscenico della Sardegna Arena di Cagliari, si disputerà il Monday Night della diciottesima giornata del campionato di Serie A: il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Rosario Abisso di Palermo, è in programma alle ore 20.45.MC sportid="1" widgettype="ReportWidgetGazzanet" competitionid="21" matchid="2137534" Leggi su mediagol (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tutto pronto per.Stasera, nel palcoscenico della Sardegna Arena di, si disputerà il Monday Night della diciottesima giornata del campionato diA: il fischio d'inizio della gara, che saràdal signor Rosario Abisso di Palermo, è in programma alle ore 20.45.MC sportid="1" widgettype="ReportWidgetGazzanet" competitionid="21" matchid="2137534"

ZZiliani : E dire che sarebbe bastato ritardare i tamponi, far multare il medico di 1500 euro e il club di 4000 e a Cagliari… - AntoVitiello : Partenza del #Milan per #Cagliari posticipata a domani per permettere un altro giro di tamponi. - acmilan : ???? La nostra Top 5 Goal di #CagliariMilan ? Vota la rete rossonera più bella su - SaMona92 : RT @Emmeemm_: Atterrato l'aereo del milan a cagliari, abisso ha indicato il dischetto del rigore - PianetaMilan : #CagliariMilan 0-1: #Ibrahimovic a segno su rigore! -