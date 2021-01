Cagliari-Milan, formazioni ufficiali: le scelte dei tecnici | Serie A News (Di lunedì 18 gennaio 2021) Cagliari-Milan formazioni ufficiali - Quasi tutto pronto, alla 'Sardegna Arena', per Cagliari-Milan, 'Monday Night' della 18^ giornata di Serie A Cagliari-Milan, formazioni ufficiali: le scelte dei tecnici Serie A News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 18 gennaio 2021)- Quasi tutto pronto, alla 'Sardegna Arena', per, 'Monday Night' della 18^ giornata di: ledeiPianeta

ZZiliani : E dire che sarebbe bastato ritardare i tamponi, far multare il medico di 1500 euro e il club di 4000 e a Cagliari… - AntoVitiello : Partenza del #Milan per #Cagliari posticipata a domani per permettere un altro giro di tamponi. - acmilan : ???? La nostra Top 5 Goal di #CagliariMilan ? Vota la rete rossonera più bella su - i_am_Winnerodds : @Bet9jaOfficial Arsenal 2 : 1 Newcastle Cagliari 1 : 3 Milan - ahseceranedved : Stasera sfida al Sardegna Arena contro il Cagliari, questo l'11 quasi obbligato per mister #Pioli @acmilan… -