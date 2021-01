Cagliari-Milan, Di Francesco: “Il rigore non ricevuto ha compromesso la gara, che peccato. Ibra? Dico la mia” (Di martedì 19 gennaio 2021) Zero a due, è questo il risultato finale di Cagliari-Milan.Il Monday Night della diciottesima giornata del campionato di Serie A, andato in scena alla 'Sardegna Arena' di Cagliari, ha visto dominare e trionfare i rossoneri di Stefano Pioli ai danni della formazione di mister Eusebio Di Francesco. A decidere il match, la doppietta di Zlatan Ibrahimovic, che ha permesso alla formazione Milanese di consolidare sempre di più il primato e conquistare il titolo di Campioni d'Inverno.Deluso dal risultato il tecnico del Cagliari, Eusebio Di Francesco, che intervenuto ai microfoni di Sky nel postpartita si è così espresso: "peccato per il gol preso, il secondo, siamo scappati in ritardo. In quel modo Ibrahimovic si è trovato ... Leggi su mediagol (Di martedì 19 gennaio 2021) Zero a due, è questo il risultato finale di.Il Monday Night della diciottesima giornata del campionato di Serie A, andato in scena alla 'Sardegna Arena' di, ha visto dominare e trionfare i rossoneri di Stefano Pioli ai danni della formazione di mister Eusebio Di. A decidere il match, la doppietta di Zlatanhimovic, che ha permesso alla formazioneese di consolidare sempre di più il primato e conquistare il titolo di Campioni d'Inverno.Deluso dal risultato il tecnico del, Eusebio Di, che intervenuto ai microfoni di Sky nel postpartita si è così espresso: "per il gol preso, il secondo, siamo scappati in ritardo. In quel modohimovic si è trovato ...

ZZiliani : E dire che sarebbe bastato ritardare i tamponi, far multare il medico di 1500 euro e il club di 4000 e a Cagliari… - AntoVitiello : Partenza del #Milan per #Cagliari posticipata a domani per permettere un altro giro di tamponi. - acmilan : ???? La nostra Top 5 Goal di #CagliariMilan ? Vota la rete rossonera più bella su - MilanLiveIT : Castillejo felice dopo #CagliariMilan ?? Interessanti considerazioni su Ibrahimovic ?? - fioranialex : #CAGLIARI #MILAN 0 2 #DIFRANCESCO SPIACE PER IL RIGORE NEGATO! #CagliariMilan #SerieA ... -