Cagliari-Milan 0-2, sentenza Ibrahimovic: Tabellino e Highlights

Con un gol per tempo lo svedese decide la partita e riporta l'Inter a -3

Cagliari-Milan: Tabellino e Highlights

Cagliari-Milan 0-2, Cronaca, Tabellino ed Highlights

Cagliari-Milan: Tabellino e Highlights – Alla Sardegna Arena senza Theo Hernandez e Calhanoglu, ma con un Ibrahimovic in più. In questo modo il Milan di Stefano Pioli torna a riconquistare il primo posto in classifica dopo che l'Inter aveva battuto la Juventus con un netto 2-0. Il tecnico rossonero ha dovuto fare a meno di due dei giocatori più importanti della sua rosa per via del Coronavirus, ma ha ritrovato subito il suo calciatore simbolo, leader indiscusso dello spogliatoio dallo ...

