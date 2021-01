Cagliari-Milan 0-2, Pioli: “Segnale a noi stessi. Mandzukic? Ho detto subito sì” (Di martedì 19 gennaio 2021) “Abbiamo dato un Segnale soprattutto a noi stessi, pensiamo a dare sempre il massimo. Ogni partita è complicata, richiedo a tutti sempre attenzione e partecipazione perché bisogna farsi trovare tutti pronti. Lo siamo stati, abbiamo giocato una partita seria e con qualità, vincendola meritatamente”. Questo il commento di Stefano Pioli dopo la vittoria del Milan sul campo del Cagliari nel posticipo della diciottesima giornata. I rossoneri si riportano sul +3 dall’Inter a attendono di aver a disposizione Mandzukic. “Se ho paura? Ha detto Ibra che ci pensa lui – scherza il tecnico rossonero a Sky Sport – L’obiettivo è riportare in Champions il club, questo acquisto va in quella direzione. C’è bisogno di tanti giocatori tra positività e infortuni, dico sempre che non è ... Leggi su sportface (Di martedì 19 gennaio 2021) “Abbiamo dato unsoprattutto a noi, pensiamo a dare sempre il massimo. Ogni partita è complicata, richiedo a tutti sempre attenzione e partecipazione perché bisogna farsi trovare tutti pronti. Lo siamo stati, abbiamo giocato una partita seria e con qualità, vincendola meritatamente”. Questo il commento di Stefanodopo la vittoria delsul campo delnel posticipo della diciottesima giornata. I rossoneri si riportano sul +3 dall’Inter a attendono di aver a disposizione. “Se ho paura? HaIbra che ci pensa lui – scherza il tecnico rossonero a Sky Sport – L’obiettivo è riportare in Champions il club, questo acquisto va in quella direzione. C’è bisogno di tanti giocatori tra positività e infortuni, dico sempre che non è ...

