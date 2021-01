Cagliari, Di Francesco: “Peccato per il rigore. Gira tutto male” (Di martedì 19 gennaio 2021) “Peccato per il secondo gol preso su una palla leggibile facilmente e per il rigore non ricevuto che poteva cambiare la partita, ma quando i momenti sono difficili niente Gira nel modo giusto. Ibra è più furbo ed esperto di Sottil, riesce ancora a essere determinante”. Questo il commento di Eusebio Di Francesco dopo la sconfitta del Cagliari alla Sardegna Arena contro il Milan capolista. “Siamo stati poco bravi nell’ultimo passaggio e chiudere situazioni di gioco create: quello che manca oggi sono i punti, pesano in questa classifica – prosegue il tecnico dei sardi a Sky Sport – Non dipende molto dall’aspetto tecnico-tattico, penso più dalla parte psicologica ma ciò non esula l’allenatore da responsabilità”. Il Cagliari è a +1 sul terzultimo posto ma si è rinforzato nel mercato ... Leggi su sportface (Di martedì 19 gennaio 2021) “per il secondo gol preso su una palla leggibile facilmente e per ilnon ricevuto che poteva cambiare la partita, ma quando i momenti sono difficili nientenel modo giusto. Ibra è più furbo ed esperto di Sottil, riesce ancora a essere determinante”. Questo il commento di Eusebio Didopo la sconfitta delalla Sardegna Arena contro il Milan capolista. “Siamo stati poco bravi nell’ultimo passaggio e chiudere situazioni di gioco create: quello che manca oggi sono i punti, pesano in questa classifica – prosegue il tecnico dei sardi a Sky Sport – Non dipende molto dall’aspetto tecnico-tattico, penso più dalla parte psicologica ma ciò non esula l’allenatore da responsabilità”. Ilè a +1 sul terzultimo posto ma si è rinforzato nel mercato ...

