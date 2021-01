Cabrera | il golfista argentino arrestato in Brasile

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Violenza, aggressione, furto, intimidazioni e numerose mancanze di rispetto nei confronti delle autorità. Sono queste le pesanti accuse che hanno portato all’arresto di Angelche in carriera vanta successi prestigiosi come quello allo US Open del 2017 e all’Augusta Masters Tournament del 2009. Lo sportivo 51enne è stato fermato dall’Interpol deled ora si trova in attesa di estradizione nella sua patria, l’Argentina. Gli inquirenti ritengono che i reati contestatigli siano iniziati nel 2016. Di recente è stato denunciato da Cecilia Torres, la sua ultima compagna che ha raccontato agli inquirenti di aver subito violenza domestica. La donna ha affermato cheè addirittura arrivato a minacciarla e a prenderla a pugni, e addirittura avrebbe cercato di ...