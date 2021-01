Bundesliga | Huntelaar-Schalke 04 è fatta | visite in corso

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Klaas-Janlascia l’Ajax per tornare infirmando con lo04. Il giocatore sta già sostenendo lemediche Secondo quanto riferito dal quotidiano olandese De Telegraaf, il passaggio di Klaas-Jandall’Ajax allo04 sarebbe stato definito tra i due club. L’attaccante olandese si troverebbe già a Gelsenkirchen per sostenere lemediche. Ultimato questo passaggio,firmerà il suo nuovo contratto. Leggi su Calcionews24.com

BortoneMauro : RT @calcio_olandese: Klaas Jan #Huntelaar giocherà oggi la sua ultima gara con l'Ajax. Subito dopo lo aspettano a Gelsenkirchen, dove dovrà… - FApor_elmundo : RT @calcio_olandese: Klaas Jan #Huntelaar giocherà oggi la sua ultima gara con l'Ajax. Subito dopo lo aspettano a Gelsenkirchen, dove dovrà… - Edorsi53 : RT @calcio_olandese: Klaas Jan #Huntelaar giocherà oggi la sua ultima gara con l'Ajax. Subito dopo lo aspettano a Gelsenkirchen, dove dovrà… - cesaremilanti : Secondo quanto riportato da @BILD_Sport, Klaas-Jan #Huntelaar è pronto a tornare in Germania, ovviamente al suo Sch… - Dibbello : RT @calcio_olandese: Klaas Jan #Huntelaar giocherà oggi la sua ultima gara con l'Ajax. Subito dopo lo aspettano a Gelsenkirchen, dove dovrà… -

Ultime Notizie dalla rete : Bundesliga Huntelaar

Sportface.it

Klaas-Jan Huntelaar lascia l'Ajax per tornare in Bundesliga firmando con lo Schalke 04. Il giocatore sta già sostenendo le visite mediche ...Mesut Özil è sul punto di firmare per i turchi del Fenerbahce e dire addio all’Arsenal. Il regista turco, naturalizzato tedesco, ha firmato per il club inglese arrivando dal Real Madrid nel 2013, ma i ...