Bufala video Argentina sta facendo torna alla carica nel 2021 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Per la prima volta nel 2021 assistiamo al ritorno della Bufala ‘Argentina sta facendo’, e del fatto che comincerà a circolare su WhatsApp un video che mostra come la curva Covid-19 si stia appiattendo in Argentina. Si raccomanda, nella catena di Sant’Antonio che potreste aver già ricevuto anche voi, di non aprire il filmato e di non vederlo per nessuna ragione, in quanto sarebbe capace di prendere il controllo del telefono in 10 secondi, non potendo peraltro essere fermato in alcun modo. La comunicazione invita l’utente a condividere le informazioni riportate con famiglia ed amici, affermando che il messaggio sia passato anche sulla CNN. Vi avevamo parlato l’ultima volta della Bufala ‘Argentina sta facendo’ a novembre 2020, quando ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 18 gennaio 2021) Per la prima volta nelassistiamo al ritorno dellasta’, e del fatto che comincerà a circolare su WhatsApp unche mostra come la curva Covid-19 si stia appiattendo in. Si raccomanda, nella catena di Sant’Antonio che potreste aver già ricevuto anche voi, di non aprire il filmato e di non vederlo per nessuna ragione, in quanto sarebbe capace di prendere il controllo del telefono in 10 secondi, non potendo peraltro essere fermato in alcun modo. La comunicazione invita l’utente a condividere le informazioni riportate con famiglia ed amici, affermando che il messaggio sia passato anche sulla CNN. Vi avevamo parlato l’ultima volta dellasta’ a novembre 2020, quando ...

Ultime Notizie dalla rete : Bufala video Covid: su vaccini già molte fake, da aghi finti a donna morta - Salute & Benessere Agenzia ANSA Boom di video falsi in Rete "Così do la caccia ai fake"

Bufale del web migrate nel mondo reale facendo chiedere al mondo: "Possibile?". Siamo nel campo delle deepfake, tradotto: video con immagini altamente realistiche create tramite tecniche avanzate di ...

"Non si scioglie... è plastica!". Spuntano i negazionisti della neve

In Spagna diventa virale un video in cui una donna nega le veridicità della neve e grida al complotto. Ma gli esperti la smontano: “È un effetto fisico” ...

