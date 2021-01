Borussia Monchengladbach-Werder (martedì 19 gennaio, ore 18:30): formazioni, quote, pronostici (Di lunedì 18 gennaio 2021) Diciassettesimo turno di Bundesliga, infrasettimanale, che si apre con la sfida tra il Borussia Monchengladbach e il Werder Brema. La squadra di Rose ha subito una beffa atroce in quel di Stoccarda, dove è stata ripresa al sesto minuto di recupero grazie ad un rigore concesso ai padroni di casa. Si è interrotta così la rincorsa dei InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di lunedì 18 gennaio 2021) Diciassettesimo turno di Bundesliga, infrasettimanale, che si apre con la sfida tra ile ilBrema. La squadra di Rose ha subito una beffa atroce in quel di Stoccarda, dove è stata ripresa al sesto minuto di recupero grazie ad un rigore concesso ai padroni di casa. Si è interrotta così la rincorsa dei InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : Borussia Monchengladbach-Werder (martedì 19 gennaio, ore 18:30): formazioni, - Milestemplaris : @_enz29 @NandoPiscopo1 Ehm... tipo il 2-2 del Borussia Monchengladbach a San Siro, dici? - fabio251110 : RT @tutticonvocati: ??? @LucaMarelli72: '#Caicedo nel raddoppio della #Lazio per me era in posizione punibile, come ha dimostrato il giudizi… - tutticonvocati : ??? @LucaMarelli72: '#Caicedo nel raddoppio della #Lazio per me era in posizione punibile, come ha dimostrato il giu… - sportli26181512 : Stoccarda-Monchengladbach 2-2: Nel match valido per la sedicesima giornata della Bundesliga, Stoccarda e Borussia M… -