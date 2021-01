Boom di ascolti per ‘Mina Settembre’ | Serena Rossi sfiora i 6 milioni di spettatori Flop D’Urso

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoParte con il piede sull’acceleratore Mina Settembre, la nuova fiction di Rai Uno. La prima puntata è stata vista da 5836 milacon il 22.6 per cento di share. Un ottimo esordio per la serie liberamente tratta dai racconti di Maurizio De Giovanni Un giorno di Settembre a Natale e Un telegramma da Settembre, con la regia di Tiziana Aristarco. L’appuntamento è ogni domenica su Rai 1 ma per questa settimana la seconda puntata andrà in oggi, lunedì 19 gennaio alle ore 21,25. La serie tv, interpretata dae ambientata a Napoli, ha sbaragliato la concorrenza. Una serata caratterizzata dalla diretta sui canali Sky della partita Inter-Juventus (10.5 per cento di share), al secondo posto deglisul digitale terrestre si piazza Che tempo che fa ...

folkenobi : @hdaaestown Boom di ascolti - DomPer888 : LA SIGNORA RINGRAZIA CON IL CUORE IL BOOM D'ASCOLTI DI IERI SERA???????????????? Ascolti TV | Domenica 17 gennaio 2021. Min… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Domenica 17 Dicembre Boom di ascolti per #MinaSettembre, la fiction che vede protagonista… - emabrue : Ascolti Tv 17 gennaio analisi: Serena Rossi batte Suor Angela. Fazio/Bersani su D’Urso/Zingaretti e Giletti/Renzi.… - MPtasiska : RT @fanpage: hSerena Rossi inarrestabile Mina Settembre fa il boom di ascolti! -

Boom di ascolti per Mina Settembre Mina Settembre, la fiction Rai liberamente tratta dai ...