Bollettino Veneto oggi | morti | contagi e guariti di lunedì 18 gennaio

Leggi su sportface

(Di lunedì 18 gennaio 2021) E’ stato reso noto ilCoronavirus della Regione, con i nuovi dati aggiornati a18sulla situazione epidemiologica. Questa la situazione epidemiologica in una delle regioni più colpite in questa seconda ondata.si registrano 998 nuovi, 47, 8.428 tamponi, 354 (0) ricoverati in terapia intensiva, 2.661 (-54) ricoverati negli altri reparti. SportFace.