Bollettino coronavirus Liguria, i dati sul Covid del 18 gennaio (Di lunedì 18 gennaio 2021) La Sono 263 i nuovi positivi al Covid in Liguria secondo l'ultimo Bollettino della Regione sull'andamento dei contagi da coronavirus . Il totale dei casi dall'inizio dell'emergenza sale così a ... Leggi su lanazione (Di lunedì 18 gennaio 2021) La Sono 263 i nuovi positivi alinsecondo l'ultimodella Regione sull'andamento dei contagi da. Il totale dei casi dall'inizio dell'emergenza sale così a ...

Corriere : In Italia 8.824 nuovi casi e 377 morti: tasso di positività al 5,6% - LaStampa : Coronavirus in Italia, il bollettino del 18 gennaio: 8.824 nuovi casi e 377 morti. L’indice di positività scende an… - VIOLA_MARTELLA : RT @serenel14278447: I nuovi casi sono 8.824, 377 i morti Veneto sotto i mille contagi (non accadeva da ottobre) - advgiornalista : Coronavirus Italia: la situazione aggiornata relativa a morti, nuovi contagiati e guariti. Focus anche sul numero d… - cafifal : RT @fanpage: Ultim'ora Diramato il Bollettino Covid di oggi. I dati. -