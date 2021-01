Bollettino Coronavirus del 18 Gennaio 2021 (Di lunedì 18 gennaio 2021) In data 18 Gennaio l’incremento nazionale dei casi, con il consueto calo dopo il fine settimana, è +0,37% (ieri +0,52%) con 2.387.619 contagiati totali, 1.760.489 dimissioni/guarigioni (+14.763) e 82.554 deceduti (+377); 547.058 infezioni in corso (-6.316). Ricoverati con sintomi +127 (22.884); terapie intensive +39 (2.544) con 142 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 158.674 tamponi totali (ieri 211.078) di cui 87.247 molecolari (ieri 129.728) e 71.427 test rapidi (ieri 82.050) con 48.882 casi testati (ieri 66.603); 8.824 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 5,56% (ieri 5,88% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 18,05% (ieri 18,64%, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Sicilia 1.278; Lombardia 1.189; Emilia Romagna 1.153; Veneto 998; Lazio 872; Campania 714; Piemonte 435; Puglia 403. In Lombardia curva +0,23% (ieri +0,31%) con 16.338 ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 18 gennaio 2021) In data 18l’incremento nazionale dei casi, con il consueto calo dopo il fine settimana, è +0,37% (ieri +0,52%) con 2.387.619 contagiati totali, 1.760.489 dimissioni/guarigioni (+14.763) e 82.554 deceduti (+377); 547.058 infezioni in corso (-6.316). Ricoverati con sintomi +127 (22.884); terapie intensive +39 (2.544) con 142 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 158.674 tamponi totali (ieri 211.078) di cui 87.247 molecolari (ieri 129.728) e 71.427 test rapidi (ieri 82.050) con 48.882 casi testati (ieri 66.603); 8.824 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 5,56% (ieri 5,88% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 18,05% (ieri 18,64%, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Sicilia 1.278; Lombardia 1.189; Emilia Romagna 1.153; Veneto 998; Lazio 872; Campania 714; Piemonte 435; Puglia 403. In Lombardia curva +0,23% (ieri +0,31%) con 16.338 ...

