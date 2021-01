Bollettino Asl | nel Sannio 12 nuovi positivi su oltre 500 tamponi

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sono 12 ioggi nel. A fronte di 501processati, la percentuale deicasi si aggira a poco più del 2%. In, altro dato positivo, anche oggi non si registra nessun decesso. Di seguito ilcompleto: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Oggi si sono registrati in Italia 8.824 nuovi contagiati da Covid-19 (ieri erano stati 12.415), a fronte però di meno tamponi processati: 158.674 i test (molecolari e antigenici), contro i 211.778 di ...