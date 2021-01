Blue Monday? Mica tanto! Eli Canalis “happy” senza reggiseno – FOTO (Di lunedì 18 gennaio 2021) Elisabetta Canalis allontana la tristezza del Blue Monday, sia la sua che quella dei sui followers. Lo scatto è da togliere il fiato. Oggi è il Blue Monday, secondo le… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 18 gennaio 2021) Elisabettaallontana la tristezza del, sia la sua che quella dei sui followers. Lo scatto è da togliere il fiato. Oggi è il, secondo le… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

ilpost : Su molti giornali potreste aver letto che oggi è 'il giorno più triste dell'anno'. Non è vero, naturalmente. Qui sp… - fanpage : Il #BlueMonday è una bufala nata per vendere viaggi #18gennaio - pticulae : Oggi è il blue Monday e lo si percepisce parecchio - lucialessi : Inverno, lockdown, Blue Monday (ma chi l'ha inventato? Da quando?) - _saidisaudade : oggi è il blue monday, ma a me non cambia nulla perché sono triste tutto l’anno. -