Blue monday, il giorno più malinconico dell'anno (Di lunedì 18 gennaio 2021) E' solitamente il terzo lunedì del mese di gennaio, chiamato "Blue monday", lunedì triste, ritenuto il giorno più deprimente dell'anno per le nazioni dell'emisfero boreale. Questa data è frutto di alcuni studi dello psicologo Cliff Arnall, dell'Università di Cardiff, in Galles. L'articolo apparve su The Guardian, il 24 gennaio 2005 e la tesi resa pubblica con un comunicato stampa trasmesso dal canale televisivo britannico Sky Travel. Lo psicologo Arnall dichiarò di aver individuato la data grazie alla messa a punto di una elaborata equazione. Questa teneva conto di tanti fattori e variabili, tra cui: le condizioni meteo, i soldi spesi per Natale. Incidono anche i sensi di colpa e il calo motivazionale post-feste.

