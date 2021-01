Blue Monday, giorno più triste dell'anno oggi/ La bufala nel terzo lunedì di gennaio (Di lunedì 18 gennaio 2021) Blue Monday, ricorre oggi il giorno più triste dell'anno: la bufala del terzo lunedì di gennaio e il reale winter Blues, come affrontarlo al meglio Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 18 gennaio 2021), ricorreilpiù: ladeldie il reale winters, come affrontarlo al meglio

ilpost : Su molti giornali potreste aver letto che oggi è 'il giorno più triste dell'anno'. Non è vero, naturalmente. Qui sp… - Agenzia_Ansa : Blue Monday, il terzo lunedì di gennaio è il giorno più triste dell’anno. I metodi per contrastare tristezza e mal… - Corriere : Oggi è Blue Monday, il giorno più triste dell’anno: come è nato (e perché in realtà non esiste) - Ali_bi : Ma il Blue Monday non era già lunedì scorso? - LucaBarbagiovan : @margotebasta Lo so perché! Oggi è il Blue Monday... -