Blue Monday: ecco come guardare altrove per battere la tristezza (Di lunedì 18 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Oggi è il terzo lunedì dell’anno e, come è ormai tradizione da una decina d’anni in tutto il mondo, questo significa che siamo nel bel mezzo del Blue Monday: il giorno più triste dell’anno. tristezza, depressione, stress e scarsissima voglia di lavorare oggi sono globalmente tollerati, ma ciò non vuol dire che siamo autorizzati a rendere ancora più brutta questa giornata che già non si annuncia particolarmente gradevole. Al contrario, esistono diversi modi per alleggerirci l’animo ed essere più positivi e produttivi, anche al lavoro. La tecnologia, come sempre, ha una risposta anche a questa esigenza e può aiutarci a rendere meno blu questo terzo lunedì del 2021. E, perché no, anche il resto dell’anno. Tra app motivazionali, buone pratiche online, gadget elettronici ben ... Leggi su improntaunika (Di lunedì 18 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Oggi è il terzo lunedì dell’anno e,è ormai tradizione da una decina d’anni in tutto il mondo, questo significa che siamo nel bel mezzo del: il giorno più triste dell’anno., depressione, stress e scarsissima voglia di lavorare oggi sono globalmente tollerati, ma ciò non vuol dire che siamo autorizzati a rendere ancora più brutta questa giornata che già non si annuncia particolarmente gradevole. Al contrario, esistono diversi modi per alleggerirci l’animo ed essere più positivi e produttivi, anche al lavoro. La tecnologia,sempre, ha una risposta anche a questa esigenza e può aiutarci a rendere meno blu questo terzo lunedì del 2021. E, perché no, anche il resto dell’anno. Tra app motivazionali, buone pratiche online, gadget elettronici ben ...

