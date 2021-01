Blue Monday 2021 | oggi il giorno più triste dell’anno

ilpost : Su molti giornali potreste aver letto che oggi è 'il giorno più triste dell'anno'. Non è vero, naturalmente. Qui sp… - Agenzia_Ansa : Blue Monday, il terzo lunedì di gennaio è il giorno più triste dell’anno. I metodi per contrastare tristezza e mal… - Corriere : Oggi è Blue Monday, il giorno più triste dell’anno: come è nato (e perché in realtà non esiste) - Inabottle_mag : #BlueMonday, i segreti per combattere depressione e stanchezza - _mattux_ : RT @ilpost: Su molti giornali potreste aver letto che oggi è 'il giorno più triste dell'anno'. Non è vero, naturalmente. Qui spieghiamo com… -

Ultime Notizie dalla rete : Blue Monday

Indian shares fell on Monday as non-banking financial companies slipped on reports that the country's central bank could propose tighter rules for the sector, while HDFC Bank rose to a record high ...To help banish today's ‘Blue Monday’ employers across the country are promoting wellbeing initiatives designed to help staff beat start-of-year anxieties.