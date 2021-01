Blue Monday 2021: oggi è il giorno più triste dell’anno (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il Blue Monday è il giorno più triste dell’anno. Mettiamoci il cuore in pace: ogni anno, il terzo lunedì di gennaio, a farla da padrone è un mix di infelicità, malinconia e inquietudine. Quest’anno la ricorrenza cade il 18 gennaio, ma ormai, già da qualche tempo, abbiamo scoperto qualche consiglio utile per combattere gli effetti di questa giornata da bollino nero. X Leggi anche › Blue Monday: che cos’è e 10 consigli per affrontarlo Blue Monday, che cos’è La temutissima ricorrenza è stata ideata nel 2005 da Cliff Arnall, psicologo dell’Università di Cardiff che ha messo a punto un’equazione matematica che incrocia ... Leggi su iodonna (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ilè ilpiù. Mettiamoci il cuore in pace: ogni anno, il terzo lunedì di gennaio, a farla da padrone è un mix di infelicità, malinconia e inquietudine. Quest’anno la ricorrenza cade il 18 gennaio, ma ormai, già da qualche tempo, abbiamo scoperto qualche consiglio utile per combattere gli effetti di questa giornata da bollino nero. X Leggi anche ›: che cos’è e 10 consigli per affrontarlo, che cos’è La temutissima ricorrenza è stata ideata nel 2005 da Cliff Arnall, psicologo dell’Università di Cardiff che ha messo a punto un’equazione matematica che incrocia ...

ilpost : Su molti giornali potreste aver letto che oggi è 'il giorno più triste dell'anno'. Non è vero, naturalmente. Qui sp… - Agenzia_Ansa : Blue Monday, il terzo lunedì di gennaio è il giorno più triste dell’anno. I metodi per contrastare tristezza e mal… - Corriere : Oggi è Blue Monday, il giorno più triste dell’anno: come è nato (e perché in realtà non esiste) - chloeyazlov : per dmitrij è blue monday tutto l’anno - kstewjessa394 : RT @Una_Gioia_Mai: Oggi è il Blue Monday ma è praticamente il Blue Monday da marzo 2020 #BlueMonday -