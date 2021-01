Biden vuole bloccare la costruzione del colossale gasdotto Keystone (Di lunedì 18 gennaio 2021) (foto: JASON CONNOLLY/AFP via Getty Images)A meno di due giorni dal suo insediamento, il presidente eletto Joe Biden ha già pronta una lista di ordini esecutivi per inaugurare la stagione di rottura con le politiche avviate dal presidente uscente Donald Trump. Tra questi si trova la revoca delle concessioni per la costruzione del gasdotto Keystone Xl, uno dei progetti più discussi in Nord America nell’ultimo decennio, che dovrebbe attraversare le terre indigene del Nebraska, partendo alla provincia canadese dell’Alberta. Secondo fonti del network canadese Cbc, il nuovo presidente dovrebbe siglare dodici ordini esecutivi già dal suo primo giorno: tra questi ci sarebbe il fondamentale rientro degli Stati Uniti negli accordi di Parigi sul clima, la revoca delle restrizioni di viaggio per i paesi a maggioranza musulmana e ... Leggi su wired (Di lunedì 18 gennaio 2021) (foto: JASON CONNOLLY/AFP via Getty Images)A meno di due giorni dal suo insediamento, il presidente eletto Joeha già pronta una lista di ordini esecutivi per inaugurare la stagione di rottura con le politiche avviate dal presidente uscente Donald Trump. Tra questi si trova la revoca delle concessioni per ladelXl, uno dei progetti più discussi in Nord America nell’ultimo decennio, che dovrebbe attraversare le terre indigene del Nebraska, partendo alla provincia canadese dell’Alberta. Secondo fonti del network canadese Cbc, il nuovo presidente dovrebbe siglare dodici ordini esecutivi già dal suo primo giorno: tra questi ci sarebbe il fondamentale rientro degli Stati Uniti negli accordi di Parigi sul clima, la revoca delle restrizioni di viaggio per i paesi a maggioranza musulmana e ...

