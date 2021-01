Biden e il Clima Come l’ambiente influenzerà le relazioni estere Usa

Leggi su formiche

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Secondo quanto noto, il presidente statunitense eletto, Joe, nel suo primo giorno nello Studio Ovale firmerà almeno quattro ordini esecutivi con cui invertire le policy decise (sempre con la stessa formula) dal suo predecessore. Tra queste decisioni immediate quella più rumorosa riguarda il rientro degli Stati Uniti nell’Accordo suldi Parigi. L’intesa, notaCop21, era stata raccontata da Donald Trumpuno dei terreni in cui applicare il concetto America First che lo aveva portato alla Casa Bianca. Secondo la sua narrativa l’accordo complicava la strada per lo sviluppo statunitense; gli Usa dovevano pagare più degli altri; la Cina (prima tra gli inquinatori) ne usciva potenziata; il mondo decabornizzato che Parigi prevedeva era deleterio per gli interessi degli stati americani più legati alle ...