Biathlon, l’Italia esce da Oberhof ricca di certezze e rimpianti. La condizione è in crescita e c’è fiducia in direzione dei Mondiali (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il terrificante doppio appuntamento di Oberhof (Germania) è “finalmente” terminato e il circuito della Coppa del Mondo di Biathlon si appresta ad approdare in Italia dove il prossimo weekend si scenderà in pista sullo storico tracciato di Anterselva. La settimana di gare appena conclusa ha riservato grandi sorprese tra staffette e mass start di fine programma, con i norvegesi dominatori sin lì che hanno certamente accusato la stanchezza derivante da una dieci giorni così dura di competizioni. I pettorali gialli sono restati sulle spalle di Johannes Boe e Marte Roeiseland, eppure, se in campo maschile Oberhof 2 ha sancito un ulteriore allungo del detentore della sfera di cristallo nonostante qualche problema al tiro di troppo, tra le donne la situazione si è ulteriormente ravvicinata e Tiril Eckoff e Hanna Oeberg sono ora tornate entro ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il terrificante doppio appuntamento di(Germania) è “finalmente” terminato e il circuito della Coppa del Mondo disi appresta ad approdare in Italia dove il prossimo weekend si scenderà in pista sullo storico tracciato di Anterselva. La settimana di gare appena conclusa ha riservato grandi sorprese tra staffette e mass start di fine programma, con i norvegesi dominatori sin lì che hanno certamente accusato la stanchezza derivante da una dieci giorni così dura di competizioni. I pettorali gialli sono restati sulle spalle di Johannes Boe e Marte Roeiseland, eppure, se in campo maschile2 ha sancito un ulteriore allungo del detentore della sfera di cristallo nonostante qualche problema al tiro di troppo, tra le donne la situazione si è ulteriormente ravvicinata e Tiril Eckoff e Hanna Oeberg sono ora tornate entro ...

FondoItalia : Biathlon, Ibu Cup: la Germania conquista il successo nella staffetta di Arber, l'Italia spreca la chance del podio… - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Oberhof per la Mass Start femminile: Eckhoff vuole il sorpasso in generale, per l’Italia Wierer e Vittozzi #biathlo… - neveitalia : LIVE da Oberhof per la Mass Start femminile: Eckhoff vuole il sorpasso in generale, per l’Italia Wierer e Vittozzi… - zazoomblog : Biathlon l’Italia sogna in grande nella domenica delle mass start di Oberhof. Hofer e Wierer partono per stupire -… - zazoomblog : Biathlon l’Italia sogna in grande nella domenica delle mass start di Oberhof. Hofer e Wierer partono per stupire -… -

Ultime Notizie dalla rete : Biathlon l’Italia La Coppa Europa 2020/21 ha il suo calendario definitivo: quanta Italia, da Livigno a Sella Nevea NEVEITALIA.IT