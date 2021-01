Biathlon | le percentuali al poligono degli italiani Dorothea Wierer sempre sopra il 90%

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Ilha visto andare in scena per la Coppa del Mondo 2020-2021 in Germania, ad Oberhof, la sesta tappa del circuito maggiore. Nella sesta tornata di gare sono stati nove gliprotagonisti: tra gli uomini erano al via Lukas Hofer, Didier Bionaz, Dominik Windisch, Thomas Bormolini e Tommaso Giacomel, mentre tra le donne vi erano Lisa Vittozzi,, Federica Sanfilippo ed Irene Lardschneider. Sia al maschile che al femminile sono state disputate sprint, staffette e mass start. La più precisa dopo le prime sei tappe stagionali è, che restail 90% complessivo, con la detentrice della Coppa del Mondo generale che primeggiava in questa graduatoria tra i rappresentanti dell’Italia già nella scorsa ...

Ultime Notizie dalla rete : Biathlon percentuali

OA Sport

Il biathlon ha visto andare in scena per la Coppa del Mondo 2020-2021 in Germania, ad Oberhof, la sesta tappa del circuito maggiore. Nella sesta tornata di gare sono stati nove gli italiani protagonis ...Il biathlon ha visto andare in scena per la Coppa del Mondo 2020-2021 in Germania, ad Oberhof, la quinta tappa del circuito maggiore. Nella quinta tornata di gare sono stati otto gli italiani protagon ...