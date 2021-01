Biathlon | Coppa del Mondo Anterselva 2021 | i convocati azzurri

Leggi su sportface

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Si avvicina la tappa dideldidie sono dieci i, equamente divisi tra uomini e donne. Nell’ultimo appuntamento prima dei Mondiali di Pokljuka vedremo agire per l’Italia, agli ordini del direttore tecnico Fabrizio Curtaz, Michela Carrara, Nicole Gontier, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Federica Sanfilippo per quanto riguarda le donne, Thomas Bormolini, Didier Bionaz, Dominik Widisch, Lukas Hofer e Tommaso Giacomel per quanto concerne gli uomini. Le gare saranno in scena da giovedì a domenica, nei primi due giorni quelle inviduali e nel weekend le staffette. SportFace.