Benevento | tamponamento sul viale Mellusi | coinvolti quattro veicoli

– Incidente senza gravi conseguenze questa sera al. Per cause in corso d accertamento il conducente di una Jeep ha tamponato un veicolo una Lancia Libra che era in sosta e a sua volta a catena ha tamponato una Wolkswagen Passat e una BMW anche loro in sosta. Solo danni alle autovetture. Sul posto tre squadre della Polizia Municipale per i rilievi.