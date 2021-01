Benevento, gruppo di genitori scrive a Mastella: “Contrari alla chiusura della mensa scolastica” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il Comitato genitori Scuole Aperte Benevento e Collettivo Mamme Rana scrive al sindaco di Benevento, Clemente Mastella, esprimendo il loro disappunto per la scelta di chiudere i servizi di refezione già attivati nelle scuole elementari. “In qualità di genitori appartenenti al Comitato genitori Scuole Aperte Benevento e Collettivo Mamme Rana, con la presente vogliamo esprimere tutto il nostro disappunto per la scelta, operata dal Comune di Benevento, di chiudere i servizi di refezione già attivati nelle scuole elementari. Ed infatti, da una attenta lettura dell’Ordinanza n. 2/2021 della Regione Campania – senza volutamente entrare nel merito stessa – ed a seguito ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Il ComitatoScuole Apertee Collettivo Mamme Ranaal sindaco di, Clemente, esprimendo il loro disappunto per la scelta di chiudere i servizi di refezione già attivati nelle scuole elementari. “In qualità diappartenenti al ComitatoScuole Apertee Collettivo Mamme Rana, con la presente vogliamo esprimere tutto il nostro disappunto per la scelta, operata dal Comune di, di chiudere i servizi di refezione già attivati nelle scuole elementari. Ed infatti, da una attenta lettura dell’Ordinanza n. 2/2021Regione Campania – senza volutamente entrare nel merito stessa – ed a seguito ...

