Benevento, è già clima da campagna elettorale: stoccate ‘mastelliane’ a De Caro e Cinque Stelle (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiComincia a sentirsi nell’aria il clima da campagna elettorale. Con una nota a firma della segreteria provinciale, ‘Noi Campani‘ attaccano l’alleanza Pd-M5S che si sta realizzando in vista delle prossime comunali. Si legge dalla nota: “I Cinque Stelle parlano di nuovo corso e rinnovamento ignorando, forse, che l’alleato Del Basso De Caro nel ’75, quando molti di loro probabilmente non erano nemmeno nati, già occupava uno scranno in Consiglio Comunale a Benevento. Altro che novità, siamo alla restaurazione di politica e interessi di chi mai ha avanzato una proposta seria per Benevento. Il nostro leader Mastella è universalmente riconosciuto come riferimento nazionale di un’area ed è inserito di diritto nella storia del Paese ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiComincia a sentirsi nell’aria ilda. Con una nota a firma della segreteria provinciale, ‘Noi Campani‘ attaccano l’alleanza Pd-M5S che si sta realizzando in vista delle prossime comunali. Si legge dalla nota: “Iparlano di nuovo corso e rinnovamento ignorando, forse, che l’alleato Del Basso Denel ’75, quando molti di loro probabilmente non erano nemmeno nati, già occupava uno scranno in Consiglio Comunale a. Altro che novità, siamo alla restaurazione di politica e interessi di chi mai ha avanzato una proposta seria per. Il nostro leader Mastella è universalmente riconosciuto come riferimento nazionale di un’area ed è inserito di diritto nella storia del Paese ...

