Ben più di 23 morti in Norvegia dopo il vaccino Covid | importante passo indietro su correlazione

Leggi su bufale

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Arrivano aggiornamenti estremamente importanti in questi minuti, a proposito dei 23inil. Da giorni si discute della possibiletra i decessi e la somministrazione del prodotto lanciato sul mercato da Pfizer di recente, al punto che in diverse community no vax le indiscrezioni sono state per certi versi strumentalizzate. Analisi frettolose, si potrebbe dire, come avevamo anticipato in parte ieri. Soprattutto considerando ilfatto dalle autorità locali su un argomento così delicato. Risposte concrete sui 23inilParlando di questioni così importanti, anche in ottica di ...