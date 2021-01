Ben Affleck e Ana de Armas si sono lasciati | la coppia si era conosciuta sul set di Deep Waters

Ultime Notizie dalla rete : Ben Affleck

Sky Tg24

Ben Affleck Revealed He Took BATMAN Role for His Children. By Movieguide® Staff. JUSTICE LEAGUE actor Ben Affleck revealed that he wanted to play an on-screen superhero for his c ...Una fonte vicina a Ben Affleck e Ana de Armas ha confermato che i due attori si sono lasciati dopo essersi conosciuti girando il film Deep Waters. Ben Affleck e Ana de Armas si sono lasciati e la conf ...