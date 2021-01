Ben Affleck, dopo tanti anni il racconto del fidanzamento con J.lo (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Eravamo innamorati. Ma la stampa ci ha sempre riservato un trattamento negativo. Con Jennifer poi era cattivissima, dannatamente cattiva”. E’ ciò che ha confessato l’attore Ben Affleck quando ha ricordato il suo fidanzamento con “Jenny from The Block”. Lo ha fatto durante l’ultimo episodio del podcast “Awards Chatter” dell’Hollywood Reporter. Una storia che allora fece sognare il mondo del gossip. Si sono messi insieme nel 2002, hanno deciso di sposarsi nel 2003 ma poi hanno rinviato il matrimonio al 2004. Invece di convolare a nozze, hanno rotto. Non è mai stato chiaro cosa spinse Ben Affleck e Jennifer Lopez a lasciarsi. I due erano belli, ricchi, famosi. Sembravano una coppia meravigliosamente assortita. Forse i problemi di lui con l’alcol si facevano già sentire. Le parole di Ben Affleck “La gente era così ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Eravamo innamorati. Ma la stampa ci ha sempre riservato un trattamento negativo. Con Jennifer poi era cattivissima, dannatamente cattiva”. E’ ciò che ha confessato l’attore Benquando ha ricordato il suocon “Jenny from The Block”. Lo ha fatto durante l’ultimo episodio del podcast “Awards Chatter” dell’Hollywood Reporter. Una storia che allora fece sognare il mondo del gossip. Si sono messi insieme nel 2002, hanno deciso di sposarsi nel 2003 ma poi hanno rinviato il matrimonio al 2004. Invece di convolare a nozze, hanno rotto. Non è mai stato chiaro cosa spinse Bene Jennifer Lopez a lasciarsi. I due erano belli, ricchi, famosi. Sembravano una coppia meravigliosamente assortita. Forse i problemi di lui con l’alcol si facevano già sentire. Le parole di Ben“La gente era così ...

