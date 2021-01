Bayern Monaco, flop Douglas Costa: il brasiliano tornerà alla Juventus (Di lunedì 18 gennaio 2021) Non è andata come si pensava l’avventura di Douglas Costa in Bundesliga. Il Bayern Monaco, infatti, non sembra essere affatto intenzionato a riscattare il brasiliano a fine stagione, anzi il club baverese sarebbe disposto anche a interrompere il prestito nel corso di questo mese di gennaio. Un flop così grande che il giocatore potrebbe anche venire ceduto eccezionalmente in una terza squadra dopo le presenze con la Juventus e con i bavaresi visto il via libera della FIFA. Al momento, però, nessun club sarebbe interessato a spendere 3 milioni netti di ingaggio per metà stagione. Perciò, sembra che Douglas Costa sarà costretto a restare in Germania fino al termine del campionato. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 18 gennaio 2021) Non è andata come si pensava l’avventura diin Bundesliga. Il, infatti, non sembra essere affatto intenzionato a riscattare ila fine stagione, anzi il club baverese sarebbe disposto anche a interrompere il prestito nel corso di questo mese di gennaio. Uncosì grande che il giocatore potrebbe anche venire ceduto eccezionalmente in una terza squadra dopo le presenze con lae con i bavaresi visto il via libera della FIFA. Al momento, però, nessun club sarebbe interessato a spendere 3 milioni netti di ingaggio per metà stagione. Perciò, sembra chesarà costretto a restare in Germania fino al termine del campionato. SportFace.

