Bastardi a mano armata 2021 | Trailer del Film con Marco Bocci e Fortunato Cerlino – HD

Leggi su udine20

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Per i nuoviitaliani in HD di tutti iprossimamente al cinema, iscriviti al canale Youtube di ComingSoon.it: http://goo.gl/8tXZVx Diretto da: Gabriele Albanesi Cast:, Maria Fernanda Cândido, Peppino Mazzotta, Amanda Campana #in uscita sulle principali piattaforme TVOD dall’11 febbraio. Michele vive in uno chalet tra le montagne con la moglie Damiana e la figliastra Fiore, un’adolescente con cui ha una relazione piuttosto complicata. Una notte, Sergio irrompe nella loro abitazione prendendoli in ostaggio. Si trova lì per una missione particolare: deve recuperare per conto di Caligola il prezioso bottino di un furto di tempo prima. Seguici sul nostro ...