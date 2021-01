Basta estremismo | i musulmani francesi firmano la ' carta dei valori repubblicani' voluta da Macron

(Di lunedì 18 gennaio 2021) L'islam in Francia mette nero su bianco l'impegno a non strumentalizzare la fede a fini politici, la compatibilità della regione musulmana con i principi della Repubblica e l'uguaglianza tra uomo e ...

TodayEuropa : #Attualità #Network Basta estremismo, i musulmani francesi firmano la 'carta dei valori repubblicani' voluta da Mac… - Itsgabxx : non ci vedo nulla di sbagliato, un estremismo esiste, basta vedere quello che è successo al cerbero - Carlo213Ge : @romagnorum Il de-coglionamento continua. Che poi... L'estremismo ideologico va loro benissimo: basta che sia quel… -

Ultime Notizie dalla rete : Basta estremismo

EuropaToday

Edison ha aperto un confronto, grazie anche alle sollecitazioni delle forze politiche responsabili del territorio con in testa FdI, che è servito a far emergere una giusta posizione degli operatori po ..."Basta con la pigrizia di governo e basta anche con l'avventurismo distruttivo". "Le elezioni anticipate sarebbero un errore imperdonabile, ma possono capitare". "No a esecutivi tecnici o trasversali.