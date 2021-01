Basket Serie A | Milano sul velluto Venezia sbanca Brindisi | ok Dinamo e Virtus

(Di lunedì 18 gennaio 2021), 17 gennaio 2021 " Reduce dal rocambolesco rientro in Italia a inizio settimana e dal successo in Eurolega contro l'Alba Berlino , l' Armani AXnon ha perso tempo e ha subito ripreso la ...

Milano, 17 gennaio 2021 – Reduce dal rocambolesco rientro in Italia a inizio settimana e dal successo in Eurolega contro l'Alba Berlino, l’Armani AX Milano non ha perso tempo e ha subito ripreso la ...Basket Serie B. La Missoltino.it Olginate vince la sfida contro Piadena dell'ex coach Antonio Tritto col punteggio di 91-73 ...