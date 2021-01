Basket, Roma senza serie A. Può rinascere la Virtus? (Di lunedì 18 gennaio 2021) Nel PalaEur rimbomba assordante, dallo scorso 9 dicembre, il silenzio della più grande sconfitta. Da quel giorno la capitale non ha più il Basket di serie A e il glorioso club che ha regalato alla ... Leggi su leggo (Di lunedì 18 gennaio 2021) Nel PalaEur rimbomba assordante, dallo scorso 9 dicembre, il silenzio della più grande sconfitta. Da quel giorno la capitale non ha più ildiA e il glorioso club che ha regalato alla ...

FabFabbri64 : Esisterà una #virrusroma 2.0? @leggoit Da Leggo Basket, Roma senza serie A. Può rinascere la Virtus? Leggi tutt… - PianetaBasketIT : @PSorokas segna dalla sua area, ma la telecamera non lo riprende. Il canestro ha portato la gara tra Chieti Baske… - giornaleradiofm : Basket: Nba; super Doncic, ma Dallas perde con Chicago: (ANSA) - ROMA, 18 GEN - L'Nba ha giocato cinque partite. Un… - FoggiaCittaAper : ?? Vittoria doveva essere. E vittoria è stata... - EurobasketRoma : L'Atlante Eurobasket Roma non si ferma più: dopo un match combattutissimo in quel di Chieti, all'overtime conquista… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Roma Basket, Roma senza serie A. Può rinascere la Virtus? Leggo.it Basket, Roma senza serie A. Può rinascere la Virtus?

Nel PalaEur rimbomba assordante, dallo scorso 9 dicembre, il silenzio della più grande sconfitta. Da quel giorno la capitale non ha più il basket di serie A e il glorioso club che ...

Pistoia Basket atteso dal test Ferrara, Carrea: «Mi aspetto una prestazione all’altezza»

Il coach del Pistoia Basket presenta così la sfida al PalaTerme contro Ferrara: «Dovremo essere bravi a controllare ritmo e rimbalzi» «Contro Ferrara un test di maturità? Lo possiamo definire così in ...

Nel PalaEur rimbomba assordante, dallo scorso 9 dicembre, il silenzio della più grande sconfitta. Da quel giorno la capitale non ha più il basket di serie A e il glorioso club che ...Il coach del Pistoia Basket presenta così la sfida al PalaTerme contro Ferrara: «Dovremo essere bravi a controllare ritmo e rimbalzi» «Contro Ferrara un test di maturità? Lo possiamo definire così in ...