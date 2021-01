Barella | tripla gioia | gol e assist contro la Juventus e nascita della terza figlia

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Unper Vidal e poi la rete in solitaria dopo una corsa incredibile. Nicolòfesteggia la vittorialama anche il successo più bello: l'essere diventato papà per lavolta. A darne l'annuncio via social è stata sua moglie, Federica Schievenin, che ha pubblicato su Instagram uno scatto in cui dà il benvenuto alla piccola Matilde.Dopo la prestazione convincentela, il centrocampista dell’Inter ha festeggiato l’arrivosua. Un triplo successo perche ha vissuto ore indimenticabili. "Benvenuta Matilde del nostro cuore", ha scritto la Schievenin sul web. La piccola è nata nelle prime ore di questo lunedì 18 gennaio. Una giornata ...

