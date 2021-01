Banca Sistema, nel 2020 volumi factoring a quota 3,1 miliardi (Di lunedì 18 gennaio 2021) MILANO (ITALPRESS) – La divisione factoring di Banca Sistema chiude il 2020 con 3,1 miliardi di volumi di crediti acquistati (+2%): in forte crescita i crediti ricevuti in cessione dai fornitori del Sistema sanitario e dal settore del calcio a fronte di una sostanziale stabilità dei crediti P.A. e una flessione dei crediti fiscali. Per Andrea Trupia, direttore divisione factoring di Banca Sistema, “nel perdurare del contesto emergenziale con impatti sul Pikl e sul Sistema economico italiano, il factoring di Banca Sistema ha registrato nel 2020 un andamento commerciale positivo. La soddisfazione per questo traguardo – ha aggiunto – è ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) MILANO (ITALPRESS) – La divisionedichiude ilcon 3,1didi crediti acquistati (+2%): in forte crescita i crediti ricevuti in cessione dai fornitori delsanitario e dal settore del calcio a fronte di una sostanziale stabilità dei crediti P.A. e una flessione dei crediti fiscali. Per Andrea Trupia, direttore divisionedi, “nel perdurare del contesto emergenziale con impatti sul Pikl e suleconomico italiano, ildiha registrato nelun andamento commerciale positivo. La soddisfazione per questo traguardo – ha aggiunto – è ...

