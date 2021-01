Baby star di TikTok uccisa alla festa di compleanno dell’amichetto (Di lunedì 18 gennaio 2021) Chassidy Saunders, Baby star di TikTok uccisa in una sparatoria alla festa di compleanno dell’amichetto. Una bambina di 6 anni residente in Florida, chiamata “principessa di TikTok” dai componenti della famiglia sui social media, è morta dopo essere stata colpita durante una sparatoria in una casa di Miami. Lo hanno detto le autorità locali. Non L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 18 gennaio 2021) Chassidy Saunders,diin una sparatoriadi. Una bambina di 6 anni residente in Florida, chiamata “principessa di” dai componenti della famiglia sui social media, è morta dopo essere stata colpita durante una sparatoria in una casa di Miami. Lo hanno detto le autorità locali. Non L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Londra, baby Trump gonfiabile entra nelle collezioni di un museo per raccontare proteste

Il Museum of London ha acquisito nelle sue collezioni il baby Trump gonfiabile protagonista delle proteste di piazza del 2018.

Il Museum of London ha acquisito nelle sue collezioni il baby Trump gonfiabile protagonista delle proteste di piazza del 2018.