Azzolina e il ritorno a scuola: “L’assenza prolungata può avere gravi conseguenze” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Rientro a scuola oggi per 600mila studenti delle regioni del Lazio, Emilia Romagna, Molise e Piemonte. Gli studenti delle quattro regioni si aggiugono a quelli di Toscana, Trentino, Valle d’Aosta e Abruzzo, che sono tornati in classe l’11 gennaio. Per l’occasione Lucia Azzolina ha pubblicato un post sulla sua pagina Facebook. La Azzolina ha informato che proprio ieri il Comitato Tecnico Scientifico si è riunito. Doveva esprimersi sul rientro in classe di studentesse e studenti delle scuole superiori, come previsto dal Governo. Dice Azzollina: “Ne è emerso un parere molto netto. Il Cts ha ricordato che le scuole hanno un ruolo limitato nella trasmissione del virus. E ribadito – non è la prima volta che lo dice – che L’assenza prolungata da scuola può provocare ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 18 gennaio 2021) Rientro aoggi per 600mila studenti delle regioni del Lazio, Emilia Romagna, Molise e Piemonte. Gli studenti delle quattro regioni si aggiugono a quelli di Toscana, Trentino, Valle d’Aosta e Abruzzo, che sono tornati in classe l’11 gennaio. Per l’occasione Luciaha pubblicato un post sulla sua pagina Facebook. Laha informato che proprio ieri il Comitato Tecnico Scientifico si è riunito. Doveva esprimersi sul rientro in classe di studentesse e studenti delle scuole superiori, come previsto dal Governo. Dice Azzollina: “Ne è emerso un parere molto netto. Il Cts ha ricordato che le scuole hanno un ruolo limitato nella trasmissione del virus. E ribadito – non è la prima volta che lo dice – chedapuò provocare ...

ilriformista : Sembra una barzelletta ma non lo è. Esperti convocati 24 ore prima del ritorno in classe confermano riapertura… - QuotidianPost : Azzolina e il ritorno a scuola: “L’assenza prolungata può avere gravi conseguenze” - NicoloLazzaroni : Il ritorno a #scuola deve essere gestito in totale sicurezza. Non c’è stato alcun sostanziale cambiamento riguardo… - Efisio31251859 : RT @LaVeritaWeb: Il parere contro le Regioni che avevano posticipato il ritorno in aula delle superiori - Nerot45888119 : RT @LaVeritaWeb: Il parere contro le Regioni che avevano posticipato il ritorno in aula delle superiori -