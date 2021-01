Avellino, il Bari piomba su Santaniello: la situazione (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Dopo aver annunciato l’addio di Mario Nikolic, l’Avellino, continua a lavorare sul fronte uscite. Valige pronte per Marco Silvestri, Michele Bruzzo e anche Emanuele Santaniello. Quest’ultimo, nonostante le smentite di rito, potrebbe lasciare l’Avellino dopo appena sei mesi dal suo arrivo in Irpinia. Fin qui ha collezionato 3 marcature in 17 presenze. L’attaccante dopo i sondaggi di Potenza e Juve Stabia è finito nel mirino del Bari. Il club pugliese va a caccia di una punta visto le uscite di Simone Simeri e il tentativo andato a vuoto per Luca Pandolfi della Turris. La possibile partenza di Santaniello aprirebbe a nuovi scenari per il mercato dell’Avellino. La società va a caccia di un giocatore capace di dar fantasia al ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Dopo aver annunciato l’addio di Mario Nikolic, l’, continua a lavorare sul fronte uscite. Valige pronte per Marco Silvestri, Michele Bruzzo e anche Emanuele. Quest’ultimo, nonostante le smentite di rito, potrebbe lasciare l’dopo appena sei mesi dal suo arrivo in Irpinia. Fin qui ha collezionato 3 marcature in 17 presenze. L’attaccante dopo i sondaggi di Potenza e Juve Stabia è finito nel mirino del. Il club pugliese va a caccia di una punta visto le uscite di Simone Simeri e il tentativo andato a vuoto per Luca Pandolfi della Turris. La possibile partenza diaprirebbe a nuovi scenari per il mercato dell’. La società va a caccia di un giocatore capace di dar fantasia al ...

