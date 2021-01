“Attenta al Covid…” | l’insostenibile ondata d’odio verso Liliana Segre

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Ci sono le persone mediocri e poi c’è. La senatrice a vita ha annunciato oggi in un’intervista rilasciata a Gad Lerner sul Fatto Quotidiano che sarebbe stata presente nell’aula del Senato domani, per la fiducia al governo: “Contavo di riprendere le mie trasferte a Roma solo una volta vaccinata, ma di fronte a questa situazione ho sentito un richiamo fortissimo, un misto di senso del dovere e di indignazione civile”. Ora dovrebbe essere palese che non è necessario essere d’accordo con il governo Conte, o simpatizzare per una parte politica, fosse pure quella sovranista di Salvini e Meloni, per ammirare questa grande donna che la vita non ha spezzato quando era una ragazzina in un campo di concentramento e non ferma neanche adesso che ha 90 anni e c’è la pandemia. Invece c’è qualcuno che non ci arriva. Come quelli che sui social si sono ...