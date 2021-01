Atletica, torna la maratona di Napoli nel segno di Mennea (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ritorno a Napoli della maratona nel segno di Pietro Mennea. Gli organizzatori della gara che si svolge sulla tradizionale distanza dei 42,195 km, nell’ufficializzare la data dell’evento già inserito nel calendario della Fidal per il prossimo 24 ottobre, fanno sapere infatti che uno dei partner della rassegna sarà la fondazione intitolata all’indimenticato campione olimpico dei 200 metri di Mosca 1980. Parte dei ricavati della gara, infatti, sarà devoluta alla Fondazione Pietro Mennea presieduta dalla moglie Manuela Olivieri, che è tra l’altro componente del coordinamento della Neapolis Marathon, la società che organizzerà ad ottobre la prima edizione della Neapolis Marathon. La maratona manca dalla città di Napoli da più di cinque anni. Non solo la gara sulla distanza ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ritorno adellaneldi Pietro. Gli organizzatori della gara che si svolge sulla tradizionale distanza dei 42,195 km, nell’ufficializzare la data dell’evento già inserito nel calendario della Fidal per il prossimo 24 ottobre, fanno sapere infatti che uno dei partner della rassegna sarà la fondazione intitolata all’indimenticato campione olimpico dei 200 metri di Mosca 1980. Parte dei ricavati della gara, infatti, sarà devoluta alla Fondazione Pietropresieduta dalla moglie Manuela Olivieri, che è tra l’altro componente del coordinamento della Neapolis Marathon, la società che organizzerà ad ottobre la prima edizione della Neapolis Marathon. Lamanca dalla città dida più di cinque anni. Non solo la gara sulla distanza ...

San Marino. Atletica: la prima gara del 2021 fa crollare due record nazionali

San Marino. Atletica: la prima gara del 2021 fa crollare due record nazionali

Atletica: la prima gara del 2021 fa crollare due record nazionali. Ad Ancona Sansovini supera Berardi dopo 17 anni, la Gasparelli si migliora due volte! L'atletica sammarinese

