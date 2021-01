Ascolti tv, successo per “Mina Settembre”. Male “Live Non è la D’Urso” (Di lunedì 18 gennaio 2021) La fiction Rai debutta con il 22,6% di share Registra un ottimo debutto la fiction Rai “Mina Settembre” con Serena Rossi. La serie ottiene 5.836.000 telespettatori e uno share pari al 22,6%: la fiction andrà in onda anche stasera quando avrà la concorrenza del GF Vip e così sarà da capire se si confermerà o meno. Leggi anche: “Mina Settembre”: TUTTI I LUOGHI DELLA FICTION Alle spalle “Live – Non è la D’Urso” che continua a confermare il trend negativo di quest’anno e non va oltre uno share dell’11% e 1.995.000 spettatori. Su Rai 2, “9-1-1? ha conquistato 1.217.000 spettatori per uno share del 4.4% mentre su Rai 3, “Che Tempo che fa” di Fabio Fazio ha ottenuto 2.243.000 spettatori, equivalente all’ 8.1% di share. Su Rete 4, “Piccolo Lord” ottiene 1.097.000 telespettatori arrivando a ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 18 gennaio 2021) La fiction Rai debutta con il 22,6% di share Registra un ottimo debutto la fiction Rai “” con Serena Rossi. La serie ottiene 5.836.000 telespettatori e uno share pari al 22,6%: la fiction andrà in onda anche stasera quando avrà la concorrenza del GF Vip e così sarà da capire se si confermerà o meno. Leggi anche: “”: TUTTI I LUOGHI DELLA FICTION Alle spalle “– Non è la” che continua a confermare il trend negativo di quest’anno e non va oltre uno share dell’11% e 1.995.000 spettatori. Su Rai 2, “9-1-1? ha conquistato 1.217.000 spettatori per uno share del 4.4% mentre su Rai 3, “Che Tempo che fa” di Fabio Fazio ha ottenuto 2.243.000 spettatori, equivalente all’ 8.1% di share. Su Rete 4, “Piccolo Lord” ottiene 1.097.000 telespettatori arrivando a ...

