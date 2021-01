Ascolti TV: dati Auditel di ieri, domenica 17 gennaio 2021 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, domenica 17 gennaio 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la fiction Mina Settembre ha totalizzato 6087 spettatori (share 21.84%) nel primo episodio e 5624 (23.43%) nel secondo; su Canale5 la puntata di Live – Non è la d’Urso ha avuto 1995 spettatori (11.00%), con anteprima a 2167 (7.61%). Su Italia1 il film I Fantastici 4 ha ottenuto 1319 spettatori (5.04%); su Rai2 gli episodi di 911 hanno totalizzato 1167 spettatori (4.08%) il primo e 1271 (4.68%) il secondo; su Rai3 la puntata Che tempo che fa ha intrattenuto 2243 spettatori (8.10%) nel programma vero e proprio e 1365 (7.33%) nel Tavolo finale; su ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 18 gennaio 2021)TV: idei programmi più visti di17, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la fiction Mina Settembre ha totalizzato 6087 spettatori (share 21.84%) nel primo episodio e 5624 (23.43%) nel secondo; su Canale5 la puntata di Live – Non è la d’Urso ha avuto 1995 spettatori (11.00%), con anteprima a 2167 (7.61%). Su Italia1 il film I Fantastici 4 ha ottenuto 1319 spettatori (5.04%); su Rai2 gli episodi di 911 hanno totalizzato 1167 spettatori (4.08%) il primo e 1271 (4.68%) il secondo; su Rai3 la puntata Che tempo che fa ha intrattenuto 2243 spettatori (8.10%) nel programma vero e proprio e 1365 (7.33%) nel Tavolo finale; su ...

