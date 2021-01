Ascolti TV 17 gennaio, record per Mara Venier con Domenica In: share del 18% (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ascolti TV 17 gennaio 2021. Prosegue il grande successo di Domenica In con Mara Venier. record per la signora della Domenica che vola totalizzando una media di ascolto pari a 3 milioni e 607mila telespettatori con il 18% di share nel dettaglio sul pubblico totale. Ascolti TV 17 gennaio: record stagionale per Mara Venier Mara... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 18 gennaio 2021)TV 172021. Prosegue il grande successo diIn conper la signora dellache vola totalizzando una media di ascolto pari a 3 milioni e 607mila telespettatori con il 18% dinel dettaglio sul pubblico totale.TV 17stagionale per... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

