Arrestato a Solaro per spaccio e ai domiciliari | arrestato di nuovo a Bollate per evasione

Leggi su ilnotiziario

(Di lunedì 18 gennaio 2021) I carabinieri dihanno fermato ieri mattina un 28ennepochi giorni fa perdi droga che avrebbe dovuto restare agli arresti. I militari della locale tenenenza hanno fermato in via Lombardia angolo via Veneto, l’auto su cui viaggiava L.G.B., cittadino italiano classe 1992, già noto alle Forze dell’ordine. L’uomo era agli td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.